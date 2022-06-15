مدرّبو المنتخبات المشاركة: فرصة كبيرة لتطوير اللعبة في المنطقة

في المقابل، شدد مدرب البحرين لينو غوميز على أن نظام البطولة يحتم عليهم التركيز للتأهل من الدور الأول لأنه لا مجال للتعويض "حققنا بطولة الخليج في الكويت لكننا في بطولة مختلفة كلياً حالياً ولا نملك فكرة كبيرة عن المنتخبات المشاركة".