مدرّبو المنتخبات المشاركة: فرصة كبيرة لتطوير اللعبة في المنطقة

اتفق مدرّبو المنتخبات المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات، على أنها فرصة كبيرة لتطوير اللعبة في المنطقة واكتساب الخبرة استعداداً لبناء منتخبات على مستوى عال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للبطولة الذي أقيم اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية المنتخبات المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لصالات السيدات اعتباراً من 16 لغاية 24 يونيو ( الجاري ) .
ويشارك في البطولة منتخبات السعودية والبحرين وفلسطين والعراق الكويت وعمان، والتي تم توزيعها على مجموعتين ستكون على موعد مهم مع التنافس على اللقب.
من جهة ثانية أشاد المدربون بحسن الاستقبال والضيافة للمملكة العربية السعودية وأكدوا أن التنظيم والتحضيرات للبطولة تتم بمستوى عال من الاحترافية وبأفضل المعايير العالمية، كما أثنوا على الدعم الكبير للكرة النسائية معتبرين أنها خطوة جبارة للمملكة العربية السعودية بإدراج المسابقات النسائية ضمن جدول بطولاتهم.
وضمن المجموعة الأولى، أشار مدرب فلسطين أحمد حماد إلى أن تحضيرات منتخبه اقتصرت على المعسكرات الداخلية وهدفه التأهل للدور المقبل.
من جهتها، كشفت مدربة العراق الايرانية شاهيناز ياري أنها المشاركة الأولى للعراق منذ سنوات عدة مشيرة إلى أن مدة التحضيرات كانت قصيرة جداً لكنهم حاولوا جاهداً تغيير الكثير على الصعيد الفني.
في المقابل، شدد مدرب البحرين لينو غوميز على أن نظام البطولة يحتم عليهم التركيز للتأهل من الدور الأول لأنه لا مجال للتعويض "حققنا بطولة الخليج في الكويت لكننا في بطولة مختلفة كلياً حالياً ولا نملك فكرة كبيرة عن المنتخبات المشاركة".
وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمجموعة الثانية، قالت مدرب منتخب عمان مهى جنود إن منتخبها حديث الولادة وتم تشكيله في الشهر الماضي وهي أول مشاركة رسمية له.
وأشار مدرب منتخب السعودية ماتو ستانكوفيتش أن تحضيراته بدأت منذ حوالي ثلاثة أشهر وشارك في بطولة الخليج في الكويت وهو على أتم الاستعداد للمنافسة مؤكداً أن المنتخب سيبذل قصارى جهده لتشريف المملكة.
عقد الاجتماع التنسيقي للبطولة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بحضور مديرة البطولة من الاتحاد السعودي لكرة القدم العنود الغريري، مقيم الحكام البحريني عبد الرحمن عبد القادر والمراقب اللبناني حسين ديب، اللجنة المنظمة واللجنة المشرفة على البطولة.
بداية، رحبت مديرة المسابقات في اتحاد غرب آسيا عبير الرنتيسي بالحضور وتوجهت بالشكر لهم على المشاركة وللاتحاد السعودي لكرة القدم على الجهود المبذولة على أعلى مستوى لاستضافة البطولة وظهورها بأفضل المعايير على مختلف الأصعدة.
وشرحت الرنتيسي نظام البطولة للمنتخبات الذي ينص على دور المجموعات من مرحلة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي فيما يتأهل الفائزان من دور نصف النهائي لتحديد بطل البطولة ويلعب الخاسران من نصف النهائي لتحديد المركز الثالث للبطولة.
بدورها رحّبت العنود الغريري بالمنتخبات العربية الشقيقة في بلدهم الثاني السعودية، وتوجهت لهم بالشكر على مشاركتهم متمنيةً أن تلبّي البطولة تطلّعاتهم وأن تعود بالفائدة الفنية المرجوة لهم.