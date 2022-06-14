مدرب الأخضر الأولمبي "الشهري": سنواجه أستراليا بالاستراتيجية الخاصة بنا

وتابع الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، على هامش مباراة نصف النهائي، قائلاً: «استعداداتنا كاملة لمواجهة أستراليا، وعملنا بشكل مكثف تأهبا للقاء.