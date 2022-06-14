مدرب الأخضر الأولمبي "الشهري": سنواجه أستراليا بالاستراتيجية الخاصة بنا

قال مدرب المنتخب السعودي الأولمبي "الوطني" سعد الشهري إن الأخضر بات جاهزاً لخوض مواجهة أستراليا في الدور ما قبل النهائي من بطولة كأس آسيا.
وتابع الشهري خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الثلاثاء، على هامش مباراة نصف النهائي، قائلاً: «استعداداتنا كاملة لمواجهة أستراليا، وعملنا بشكل مكثف تأهبا للقاء.
وأضاف:«نتمنى أن نصل إلى النهائي، بأسلوبنا، وطريقة لعبنا التي سنحافظ عليها أمام أستراليا، إذ سنواجههم بالاستراتيجية الخاصة بنا».
وأنهى حديثه:«لدينا عناصر جيدة، وسنترقب غداً من خصمنا في النهائي
وعن انضمام فراس البريكان وحسان تمبكتي، قال: «نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجميعهم يشكلون فريقًا قويًا، وسنستجمع قوانا لكي نصل المباراة النهائية».