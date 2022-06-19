مدرب "الأخضر" الأولمبي "الشهري" يكشف عن قائمة "الأخضر" في نهائي كأس آسيا.. تعرف عليها

وجاءت اختيارات "الشهري" كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: حمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، متعب الحربي.

الوسط: حامد الغامدي، أحمد الغامدي، إبراهيم محنشي، أيمن يحيى، حسين العيسى.

الهجوم: فراس البريكان.

من جانبه، أعلن الأوزبكي تيمور كابازده، تشكيلة منتخب بلاده كالتالي:

حراسة المرمى: فلاديمير نازاروف.

الدفاع: سعيد ميرسعيدوف، دوستنبيك توروسنوف، محمد قدير حمرالييف، هوجيمات أركانوف.

الوسط: أولوجبيك خوشيموف، جسوربيك جلال الدينوف، ديور خولماتوف، عليبيك دافرونوف.

الهجوم: حسين نور تشاييف، عبدالرؤوف بورييف.