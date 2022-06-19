مدرب "الأخضر" الأولمبي "الشهري" يكشف عن قائمة "الأخضر" في نهائي كأس آسيا.. تعرف عليها

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي (23 عاماً) الوطني سعد الشهري، عن تشكيلة فريقه لمواجهة أوزبكستان في المباراة النهائية لكأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة اليوم الأحد على ملعب بنيودوكور بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
وجاءت اختيارات "الشهري" كما يلي:
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
الدفاع: حمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، متعب الحربي.
الوسط: حامد الغامدي، أحمد الغامدي، إبراهيم محنشي، أيمن يحيى، حسين العيسى.
الهجوم: فراس البريكان.
من جانبه، أعلن الأوزبكي تيمور كابازده، تشكيلة منتخب بلاده كالتالي:
حراسة المرمى: فلاديمير نازاروف.
الدفاع: سعيد ميرسعيدوف، دوستنبيك توروسنوف، محمد قدير حمرالييف، هوجيمات أركانوف.
الوسط: أولوجبيك خوشيموف، جسوربيك جلال الدينوف، ديور خولماتوف، عليبيك دافرونوف.
الهجوم: حسين نور تشاييف، عبدالرؤوف بورييف.