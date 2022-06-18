مدرب الأخضر الأولمبي "سعد الشهري": هدفنا بقاء شباكنا نظيفة وإسعاد الشعب السعودي
قال مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) سعد الشهري: إن المباراة النهائية في بطولة كأس آسيا تجمع بين منتخبين يستحقان بلوغ النهائي، غدًا الأحد، وهما الأخضر السعودي ونظيره الأوزبكي.
وتابع: أنا فخور جدًّا بفريقي وسعيد لبلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، وسوف نحاول الاستمتاع بخوض مباراة الغد بحضور جماهيري كبير، وسوف نعمل على العودة بلقب البطولة.
وأضاف: كلا الفريقين جيدان سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي، ومباراة الغد سوف تعكس مقدار التحسن والتطور في كرة القدم الآسيوية.. منتخب أوزبكستان يمتاز بالشخصية الجيدة وأسلوبهم الخاص باللعب، وكلا الفريقين يستحق اللعب في نهائي هذه البطولة.
وأوضح: منتخب أوزبكستان يمتلك فريقًا جيدًا للغاية، وهم يُعِدون هذا الفريق منذ فترة طويلة، وقد تقابلنا معهم أكثر من مرة، وكل منا يعرف الآخر جيدًا، وسوف تكون المباراة قوية وممتعة، والشيء المهم أن نستمتع بهذه المباراة.
وكشف: في هذه البطولة نريد الفوز باللقب، ثم في المستقبل نريد أيضًا بلوغ دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، ونحن في هذه البطولة كنا نعمل على ذات المسارين؛ حيث لدينا 10 لاعبين قادرون على المشاركة في النسخة المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.
واختتم: نأمل أن نتمكن من المحافظة على تركيزنا للحفاظ على نظافة شباكنا، ولكن هذه هي المباراة النهائية وكل شيء ممكن، وربما يسجل الفريق الأوزبكي؛ وبالتالي فإن المهم هو أن نقوم بردّ فعل جيد.. لقد أتينا إلى هنا ونحن نحمل مسؤولية إسعاد الشعب السعودي، وفي ذات الوقت لا نشعر بأي ضغوطات، وسوف نحاول تحويل أي ضغط علينا إلى أمر إيجابي.