مدرب الأخضر الأولمبي "سعد الشهري": هدفنا بقاء شباكنا نظيفة وإسعاد الشعب السعودي

واختتم: نأمل أن نتمكن من المحافظة على تركيزنا للحفاظ على نظافة شباكنا، ولكن هذه هي المباراة النهائية وكل شيء ممكن، وربما يسجل الفريق الأوزبكي؛ وبالتالي فإن المهم هو أن نقوم بردّ فعل جيد.. لقد أتينا إلى هنا ونحن نحمل مسؤولية إسعاد الشعب السعودي، وفي ذات الوقت لا نشعر بأي ضغوطات، وسوف نحاول تحويل أي ضغط علينا إلى أمر إيجابي.