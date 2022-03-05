مدرب الأخضر السعودي "رينارد" يشارك في سباق ماراثون الرياض 2022

شهد ماراثون الرياض 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بدعمٍ مباشرٍ من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمشاركة محلية وعالمية لاستكشاف معالم العاصمة، وانطلق صباح اليوم السبت، مشاركة المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، ضمن المتسابقين، في إشارة واضحة إلى أهمية دور الرياضي المجتمعي، وتحسين الحالة الصحية للرياضي ولأفراد المجتمع بشكل عام.
وبدأ أول سباقات الماراثون وهو بمسافة 42 كيلومتراً، من خط البداية في جامعة الملك سعود في الساعة 06:15 صباحاً، ويتيح الماراثون الفرصة للمشاركين في استكشاف عدد من المعالم السياحية حول مدينة الرياض (الدرعية – الطرق الرئيسة – المدينة الرقمية – جامعة الملك سعود).
ويتميز "ماراثون الرياض 2022" بكونه معتمداً من الاتحادين الآسيوي والدولي لألعاب القوى وبوجود من قِبل شركاء النجاح من الجهات الحكومية بداية من رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والمركز الوطني للفعاليات، وجامعة الملك سعود، والرعاة الرسميين، حيث يتضمن سباقات متعددة تشجع الناس من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات الرياضية على المشاركة.
يأتي تنظيم الماراثون من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بعد نجاح تنظيم نصف ماراثون الرياض في عام 2018، وبوجود سباقات أخرى وفعاليات مصاحبة مع فرصة الفوز بجوائزه القيمة "نصف مليون دولار".