مدرب الأخضر السعودي "رينارد" يشارك في سباق ماراثون الرياض 2022

شهد ماراثون الرياض 2022، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بدعمٍ مباشرٍ من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمشاركة محلية وعالمية لاستكشاف معالم العاصمة، وانطلق صباح اليوم السبت، مشاركة المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "الفرنسي" إيرفي رينارد، ضمن المتسابقين، في إشارة واضحة إلى أهمية دور الرياضي المجتمعي، وتحسين الحالة الصحية للرياضي ولأفراد المجتمع بشكل عام.