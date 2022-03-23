مدرب الأخضر "رينارد" قبل موقعة الصين: علينا احترام الخصم.. وكل شيء بيدنا ويجب علينا أن نركز على أدائنا

وأشار مدرب "الأخضر" إلى حرصه على أن يتم التركيز على 30 لاعبًا منذ بداية التصفيات، ولذلك اكتسبوا خبرة كبيرة للعبهم عددًا كبيرًا من المباريات الدولية.