مدرب الأخضر "رينارد" قبل موقعة الصين: علينا احترام الخصم.. وكل شيء بيدنا ويجب علينا أن نركز على أدائنا

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي "رينارد": إن الأخضر يسير في نهاية طريق التصفيات الطويل، حيث بدأ منذ أغسطس 2019، لذلك هذا الأسبوع الأهم للمجموعة وللسعودية وشعبها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده "رينارد"، اليوم الأربعاء، قبل مواجهة الصين، غداً الخميس، في الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022.
وأضاف: "منذ بداية التصفيات والجماهير السعودية تتطلع إلى التأهل، وحتى الآن قدمنا أداءً جيدًا لكن لم نُنهِ المهمة حتى الآن، وحديثي للاعبين دائمًا يجب علينا التركيز والتأهل للمونديال.
وأشار مدرب "الأخضر" إلى حرصه على أن يتم التركيز على 30 لاعبًا منذ بداية التصفيات، ولذلك اكتسبوا خبرة كبيرة للعبهم عددًا كبيرًا من المباريات الدولية.
وعن تأثير الـ7 أجانب في الدوري السعودي على المنتخب قال "رينارد": كمدرب للمنتخب، أتطلع أن يلعب لاعبو المنتخب بشكل أكبر مع الأندية، ولكن لو كنت مدرب نادٍ ستكون لي وجهة نظر أخرى.
وكشف "رينارد" عن عدم مشاركة اللاعب فراس البريكان أمام الصين، حيث قال: "البريكان لن يكون خيارًا متاحًا في لقاء الغد، وسنعده للمباراة الثانية أمام منتخب أستراليا".
وشدد مدرب الأخضر على أهمية احترام المنتخب الصيني، مكتفياً بالقول: "كل شيء بيدنا، ويجب علينا أن نركز على أدائنا".
واختم "رينارد": "هذه فترة رائعة للكرة السعودية، ونستشعر هذه الرغبة والطموح لدى القيادة والشعب السعودي، وهذا ما يجعلنا نحمل واجب إيصال المنتخب للمونديال؛ حتى نعيد لهم الشكر بهذا الدعم الكبير".