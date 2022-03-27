مدرب الأخضر "رينارد".. كسر أرقام في التأهل السادس للمنتخب السعودي لمونديال 2022

سجل المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "رينارد" حضوراً لافتاً مع الأخضر.
وقاد "رينارد" منتخب السعودية "فنياً" إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، وهو أول مدرب فرنسي يقود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم، من بين 6 مرات تأهل لها الصقور الخضر حتى الآن للمونديال.
كما سجل "رينارد" أفضلية مع الأخضر، فهو أحد المدربين القلائل في تاريخ المنتخب السعودي، الذي أكمل معه التصفيات حتى بلوغ النهائيات.
ولا يعادل "رينارد" في قيادة المنتخب السعودي في التصفيات كاملة، إلا الهولندي "مارفيك"، وذلك في تصفيات مونديال 2018، عندما قاد الأخضر في التصفيات التمهيدية والنهائية.
لكن "مارفيك" لم يتولّ تدريب السعودية في مونديال 2018، وتولى المهمة بدلًا منه الإسباني "بيتزي".