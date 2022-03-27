مدرب الأخضر "رينارد".. كسر أرقام في التأهل السادس للمنتخب السعودي لمونديال 2022

وقاد "رينارد" منتخب السعودية "فنياً" إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخ الأخضر، وهو أول مدرب فرنسي يقود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم، من بين 6 مرات تأهل لها الصقور الخضر حتى الآن للمونديال.