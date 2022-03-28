مدرب الأخضر "رينارد": من المهم أن ننهي مشاركتنا بشكل جيد بعد التأهل

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: "مباراة أخيرة على أرضنا وبين جماهيرنا من المهم أن ننهي مشاركتنا في هذه التصفيات بشكل جيد، ودائمًا أكرر في طوال تجربتي في تدريب المنتخبات بأنه عندما ترتدي شعار بلدك لابد أن تعطي بطاقتك القصوى، وأن تكون فخورًا بتمثيل بلدك وأن تجعل الجماهير والمشاهدين مستمتعين بمشاهدة منتخبهم الوطني".
وعن عدم ثباته في مركز الهجوم رد "إيرڤي رينارد" قائلاً: "لدينا أربعة مهاجمين في التشكيلة الحالية عملوا بشكل جيد طوال التصفيات وكانت لهم إسهامات رائعة في مسيرتنا، وكما ذكرت في المؤتمر الصحفي الماضي أن الأمر الأهم أن يشارك اللاعبون مع أنديتهم بصفة مستمرة".
وعن مدى تأثير تصنيف المنتخب بعد المشاركة في كأس العرب رد "إيرڤي رينارد" قائلاً: "كرة القدم على مستوى المنتخبات لابد أن تضع ترتيب التصنيف الدولي في الحسبان، كونها تؤثر في قرعة البطولات من خلال تحديد المستويات مما يجعل جميع المباريات الدولية ذات أهمية".
وعن تأثير الاحتفالات على أداء لاعبي الأخضر يوم غدٍ قال: "الاحتفال بعد الانتصار أمر يطمح له كل رياضي يشارك في أي منافسة ليس فقط على مستوى المحترفين بل حتى على مستوى الهواة فلا يمكن لأي رياضي أي يكبح جماح الفرح بعد تحقيق أي إنجاز".
واختتم "إيرڤي رينارد" حديثه قائلاً: "اليوم لم يحضر معي لاعب كالعادة، فضلت أن يرافقني "محمد أمين" ممثلاً عن جميع الأجهزة، كنت أود أن يكون بجانبي جميع أفراد الأجهزة السعوديين وغيرهم فأنا لست وحدي في هذا الفريق طوال الفترة الماضية، كما أود أن أشكر "محمد أمين" أمامكم فقد كان رائعًا منذ خطواتنا الأولى في المنتخب وبالمناسبة فهو إنسان رائع إلى جانب أنه مساعد رائع".
من جانب آخر تحدث مساعد المدير الفني للأخضر "محمد أمين" وقال: "مباراة مهمة للجميع نسعى لتكون مباراة تاريخية نحتفل فيها مع الجماهير التي دعمتنا طوال الفترة الماضية". وأضاف في حديثه قائلاً: "أود أن أشكر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعمهما للمدرب الوطني والشكر موصول للمدرب العظيم "إيرڤي رينارد" الذي منحني الفرصة للعمل معه".