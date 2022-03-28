مدرب الأخضر "رينارد": من المهم أن ننهي مشاركتنا بشكل جيد بعد التأهل

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: "مباراة أخيرة على أرضنا وبين جماهيرنا من المهم أن ننهي مشاركتنا في هذه التصفيات بشكل جيد، ودائمًا أكرر في طوال تجربتي في تدريب المنتخبات بأنه عندما ترتدي شعار بلدك لابد أن تعطي بطاقتك القصوى، وأن تكون فخورًا بتمثيل بلدك وأن تجعل الجماهير والمشاهدين مستمتعين بمشاهدة منتخبهم الوطني".