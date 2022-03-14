مدرب الأخضر يعلن قائمته لمباراتَيْ الصين وأستراليا ضمن تصفيات مونديال 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي "إيرفي رينارد"، قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتَيْن التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري على ملعب الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.
محمد العويس، محمد اليامي، فواز القرني، أمين البخاري، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، ياسر الشهراني، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، سامي النجعي، محمد كنو، علي الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، هتان باهبري، فراس البريكان وصالح الشهري.
وسيغادر الأخضر مساء الجمعة القادمة إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبي" لإقامة معسكر إعدادي.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (اليابان، أستراليا، الصين، عُمان وفيتنام).
تجدر بالإشارة إلى أن الأخضر يتصدر مجموعته برصيد "19 نقطة" من ثماني مواجهات.