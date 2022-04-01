مدرب الأرجنتين: منتخب السعودية خاض تصفيات تأهيلية رائعة

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أن منتخب السعودية خاض تصفيات تأهيلية رائعة، مشيرًا إلى أنه ربما قد لا يكون الأقوى في المجموعة، لكنه سيكون الفريق المضيف؛ لأنه سيلعب في أكبر ملعب، يتسع لثمانين ألف متفرج، وقد يكون مملوءًا بالمشجعين العرب.
ورأى مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أنه كانت هناك إمكانية لوقوع فريقه في مجموعة أصعب بكثير؛ وبالتالي لا يمكنه "التذمر" من مواجهة المكسيك وبولندا والسعودية بموجب قرعة مونديال قطر 2022 التي سُحبت أمس الجمعة في الدوحة.
ويبدأ أبطال العالم مرتين (1978 و1986) مشوارهم في المجموعة الثالثة بمواجهة السعودية في 22 نوفمبر. وكشف سكالوني الذي قال لقناة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية: "لا يمكننا التذمر من القرعة، لكن لا يمكننا أن نكون سعداء أيضًا".
وأضاف سكالوني: "نعتقد أنه بإمكاننا أن نخوض دور مجموعات جيدًا، لكننا نكنُّ الاحترام الكامل لهم جميعًا. ويمكن أن تكون المكسيك الأصعب بالنسبة للأرجنتين التي تغلبت على منافستها في الدور ثُمن النهائي خلال نسختَيْ 2006 و2010".
وتابع سكالوني الذي مثل الأرجنتين لاعبًا في مونديال 2006: "أما بالنسبة لبولندا فهي منتخب وطني جيد، ويملك لاعبين جيدين ومعروفين".