مدرب الأرجنتين: منتخب السعودية خاض تصفيات تأهيلية رائعة

أكد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني أن منتخب السعودية خاض تصفيات تأهيلية رائعة، مشيرًا إلى أنه ربما قد لا يكون الأقوى في المجموعة، لكنه سيكون الفريق المضيف؛ لأنه سيلعب في أكبر ملعب، يتسع لثمانين ألف متفرج، وقد يكون مملوءًا بالمشجعين العرب.