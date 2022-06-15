مدرب الأولمبي السعودي "سعد الشهري" يشيد بأداء اللاعبين أمام أستراليا

أثنى سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي بلاعبي الأخضر والتزامهم بتنفيذ الخطة الموضوعة لينجحوا في بلوغ المباراة النهائية بعدما تغلبوا على أستراليا 2-0 يوم الأربعاء على ملعب باختاكور في طشقند، ضمن قبل نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.