مدرب الأولمبي السعودي "سعد الشهري" يشيد بأداء اللاعبين أمام أستراليا

أثنى سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي بلاعبي الأخضر والتزامهم بتنفيذ الخطة الموضوعة لينجحوا في بلوغ المباراة النهائية بعدما تغلبوا على أستراليا 2-0 يوم الأربعاء على ملعب باختاكور في طشقند، ضمن قبل نهائي بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وقال الشهري: "حققنا الفوز اليوم، وأنا سعيد جدًا بهذا الانتصار وبما قدمه اللاعبون في المباراة، حيث لعبنا ضد فريق جيد، ولكن من خلال إستراتيجيتنا عبر الضغط العالي وبناء الهجمات نجحنا في التسبب بمشاكل للفريق المقابل وتحقيق الفوز".
وأضاف :"إهدار الفرص أمر طبيعي في كرة القدم، ونحن بحاجة إلى العمل أكثر على هذا الأمر، ولكن بشكل عام نحن راضون عن أداء الفريق في الجانب الهجومي".
وتابع "خضنا خمس مباريات لغاية الآن ولم تتلق شباكنا أي هدف، حيث قام اللاعبون بعمل مجهود كبير، الآن سننتقل للتفكير في المباراة المقبلة، حيث نأمل في أن نتمكن من تحقيق الفوز والتتويج باللقب".
واختتم الشهري: "هنالك اختلافات ضئيلة مقارنة بالنسخة الماضية، حيث كنا مستعدين بشكل أفضل في النسخة الماضية، لكن الآن نريد تعويض خسارة نهائي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عامًا وتحت 23 عامًا في الأعوام السابقة".