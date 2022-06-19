مدرب الإنجاز السعودي سعد الشهري: "حققنا بطولة مهمة ..أصبحنا أبطالاً لآسيا على صعيد جميع المراحل"

وصف مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) سعد الشهري، التتويج بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا إلى ما وصفه بـ«العمل التراكمي»، متطلعًا في الوقت ذاته إلى تحقيق إنجاز آخر بقيادة الأخضر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.