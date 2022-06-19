مدرب الإنجاز السعودي سعد الشهري: "حققنا بطولة مهمة ..أصبحنا أبطالاً لآسيا على صعيد جميع المراحل"
وصف مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم (تحت 23 عامًا) سعد الشهري، التتويج بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا إلى ما وصفه بـ«العمل التراكمي»، متطلعًا في الوقت ذاته إلى تحقيق إنجاز آخر بقيادة الأخضر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وحقق الأخضر الأولمبي اللقب الآسيوي عقب فوزه على نظيره الأوزبكي بنتيجة 2-0، في المباراة النهائية للبطولة القارية التي جرت، الأحد، على ملعب ميلي في طشقند العاصمة الأوزبكية.
وقال الشهري: «ألف مبروك للجميع، وألف مبروك لقادتنا ولشعبنا وللاعبين وللأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين على ما تحقق من إنجاز».
وأضاف: «حققنا بطولة مهمة تدخل للمرة الأولى في خزائن الكرة السعودية، وأصبحنا أبطالاً لآسيا على صعيد جميع المراحل، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا».
واختتم الشهري: «الإنجاز تتويج للعمل التراكمي، وتحقق بالنجوم نفسها التي توجت مع منتخب الشباب بكأس آسيا 2018 مع بعض الإضافات».