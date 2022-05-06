مدرب الاتحاد "كونترا": لا ألوم اللاعبين.. واجهنا خصمًا صعبًا استطاع العودة بالنتيجة

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا، إن فريقه واجه فريق الفتح صعب المراس بعد التعادل 4-4 في المواجهة التي جمعت الفريقَيْن ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الجمعة.