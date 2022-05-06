مدرب الاتحاد "كونترا": لا ألوم اللاعبين.. واجهنا خصمًا صعبًا استطاع العودة بالنتيجة

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الروماني كوزمين كونترا، إن فريقه واجه فريق الفتح صعب المراس بعد التعادل 4-4 في المواجهة التي جمعت الفريقَيْن ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الجمعة.
وتابع كونترا في تصريح إلى الناقل الرسمي عقب المباراة: "لا ألوم اللاعبين في مباراة اليوم؛ واجهنا خصمًا صعبًا، استطاع العودة بالنتيجة".
وأضاف: "ما أحزنني أن شباكنا استقبلت 3 أهداف من ضربات ثابتة، ووقعنا في العديد من الأخطاء".
وشدَّد مدرب الاتحاد على أن "الفتح يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الأداء، واستطاعوا الضغط بـ7 لاعبين؛ الأمر الذي صعَّب علينا المواجهة".