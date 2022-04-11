مدرب التعاون الجديد "جون بروم": ذكي بأعصاب هادئة.. يملك 4 بطولات و5 ملايين دولار!

يبدو أن رئيس نادي التعاون، الدكتور سعود الرشودي، وضع يده على مكان النزف في جسد فريقه باحثًا عن الشريان الأكبر، والوصول إلى مدرب لإيقاف نزيف البطولات والنقاط، واستعادة بريق السنوات الماضية عندما أصبح مهيبًا للأندية، ورقمًا مهمًّا، بإنجازات تمثلت في الفوز بكأس الملك، وهزيمة الهلال بنتيجة 5/ صفر بالرياض، واللعب في مجموعات أبطال آسيا.