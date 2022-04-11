مدرب التعاون الجديد "جون بروم": ذكي بأعصاب هادئة.. يملك 4 بطولات و5 ملايين دولار!

يبدو أن رئيس نادي التعاون، الدكتور سعود الرشودي، وضع يده على مكان النزف في جسد فريقه باحثًا عن الشريان الأكبر، والوصول إلى مدرب لإيقاف نزيف البطولات والنقاط، واستعادة بريق السنوات الماضية عندما أصبح مهيبًا للأندية، ورقمًا مهمًّا، بإنجازات تمثلت في الفوز بكأس الملك، وهزيمة الهلال بنتيجة 5/ صفر بالرياض، واللعب في مجموعات أبطال آسيا.
واستدركت إدارة التعاون حال فريقها، واستقطبت المدرب الهولندي "جون بروم"، ذا الشخصية الجادة والقوية، برصيد أربع بطولات، تزود بها من بنك الدوري البلجيكي، ونهج تدريبي، يمزج بين المدرستَيْن الدفاعية والهجومية، وظهرت ملامحهما في أول مباراة قادها المدرب الجديد ضد الدحيل القطري الخميس الماضي في أولى جولات المجموعة الآسيوية الرابعة، وكسبها بهدفَيْ "تاومبا" و"ميدران".
وتعد السعودية هي المحطة التدريبية الثالثة للمدرب "بروم" بعد الدوريَّيْن الهولندي والبلجيكي. ويرى محللون رياضيون أن حضوره مع "سكري القصيم" كمدرب مغمور، ويتمتع بصفات المدربين الكبار، مثل: الذكاء والقيادة وهدوء الأعصاب، والنظرة الإيجابية، ربما يعيد الأصفر إلى مكانه الطبيعي بالمنافسة.
وُلد "جون بروم" في مدينة "أمر سفروت" بهولندا في 4 أكتوبر 1966، وهو أحد سكانها الـ 150 ألف نسمة، ويبلغ من العمر 56 عامًا، ويتمتع بجسم صحي ورشيق؛ إذ يبلغ طوله 1.91 ووزن مثالي 83، وهو متزوج عام 1990 من "مارجان أندرينجا"، وأنجبت منه "كاميلا" و"كيونا".
ويعتبر "بروم" رجل أعمال ثريًّا؛ إذ كتب عنه موقع هولندي أن صافي ثروته يبلغ خمسة ملايين دولار، دون الإشارة لنشاطه التجاري، ومن المتوقع أنه جمع جزءًا منها من مجال التدريب ومكافأة بطولاته الأربع.