مدرب التعاون "بروم": تنتظرنا مباراة صعبة أمام سباهان الإيراني

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الهولندي جون بروم: إن مباراة فريقه أمام سباهان الإيراني، غدًا الخميس، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 ستكون صعبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه بأتم الجاهزية للمواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.
وزاد الهولندي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "مباراة سباهان ستكون صعبة؛ لتساوي فرق المجموعة بالنقاط، وفريق جاهز، وسنلعب من أجل الفوز".
وتابع: "فريقنا لديه الإمكانات العالية.. كما شاهدنا مباراة الدحيل القطري؛ حيث أظهر اللاعبون روح الفريق".
وختم حديثه: "لا بد من المداورة بين اللاعبين بسبب الضغط في المسابقة وهذا ما سأفعله".
يذكر أن التعاون يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط.