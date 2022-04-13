مدرب التعاون "بروم": تنتظرنا مباراة صعبة أمام سباهان الإيراني

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، الهولندي جون بروم: إن مباراة فريقه أمام سباهان الإيراني، غدًا الخميس، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 ستكون صعبة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فريقه بأتم الجاهزية للمواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.