مدرب التعاون "بروم" قبل مواجهة باختاكور : وضعنا أنفسنا بموقف صعب يجب علينا الفوز

أكد مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم جون بروم ، في المؤتمر الصحفي ، اليوم الاثنين، أنهم على أتم استعداد لتحقيق الفوز أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع : «وضعنا أنفسنا بموقف صعب ولكن في المباراة المقبلة يجب علينا الفوز ولا غيره».
وزاد :« بعد الخسارة من الدحيل أقمنا محاضرة فنية ووضحنا الأخطاء التي حصلت بالمباراة وعلينا تداركها إذا ما أردنا الانتصار».
وختم حديثه قائلاً:« فريقي في أتم جاهزية، ولا توجد إيقافات، سنلعب للفوز في المواجهة، وسننتظر جماهيرنا لدعم اللاعبين، فنحن بحاجتهم».