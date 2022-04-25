مدرب التعاون "بروم" قبل مواجهة باختاكور : وضعنا أنفسنا بموقف صعب يجب علينا الفوز

أكد مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم جون بروم ، في المؤتمر الصحفي ، اليوم الاثنين، أنهم على أتم استعداد لتحقيق الفوز أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2022.