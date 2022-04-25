رياضة

مدرب التعاون "بروم" قبل مواجهة باختاكور : وضعنا أنفسنا بموقف صعب يجب علينا الفوز

مدرب التعاون "بروم" قبل مواجهة باختاكور : وضعنا أنفسنا بموقف صعب يجب علينا الفوز
مدرب فريق التعاون جون بروم
سبق
سبق

أكد مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم جون بروم ، في المؤتمر الصحفي ، اليوم الاثنين، أنهم على أتم استعداد لتحقيق الفوز أمام باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا 2022.

وتابع : «وضعنا أنفسنا بموقف صعب ولكن في المباراة المقبلة يجب علينا الفوز ولا غيره».

وزاد :« بعد الخسارة من الدحيل أقمنا محاضرة فنية ووضحنا الأخطاء التي حصلت بالمباراة وعلينا تداركها إذا ما أردنا الانتصار».

وختم حديثه قائلاً:« فريقي في أتم جاهزية، ولا توجد إيقافات، سنلعب للفوز في المواجهة، وسننتظر جماهيرنا لدعم اللاعبين، فنحن بحاجتهم».

التعاون
دوري أبطال آسيا
مؤتمر صحفي
جون بروم

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