مدرب التعاون "بروم ": مباراتنا أمام سباهان مختلفة .. بالعبيد: نتطلع للحفاظ على الصدارة

وقال جون بروم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سباهان الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022، لا أحب الحديث عن التحكيم، أحب فقط التركيز على فريقي والحديث عنه.