مدرب التعاون "بروم ": مباراتنا أمام سباهان مختلفة .. بالعبيد: نتطلع للحفاظ على الصدارة

كشف مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، الهولندي جون بروم، أن مباراة الغد أمام سباهان الإيراني ستكون مختلفة.
وقال جون بروم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سباهان الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022، لا أحب الحديث عن التحكيم، أحب فقط التركيز على فريقي والحديث عنه.
وأفاد أن ميدران لاعب مهم للفريق لكن الأهم هو أداء الفريق، لدي خيارات غداً وسنقرر من سيلعب في وسط الملعب.
بدوره قال الكابتن سعد بالعبيد لدينا مباراة صعبة كباقي مباريات البطولة وفريقنا جاهز، نتطلع للانتصار والحفاظ على صدارة المجموعة، ويعتبر جمهورنا هو الحافز لنا دائماً ونتظر وقفتهم المعتادة غداً أمام سباهان.