مدرب التعاون "بروم": متى ما احترمنا الخصم سننتصر.. تاوامبا: أتمنى حضور الجماهير
قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الهولندي جون بروم، م: إن فريقه جاهز لمواجهة باختاكور الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.
وقال بروم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باختاكور الأوزبكي: "انتصارنا على الدحيل دافع لنا لمواصلة العمل والبحث عن الثلاث نقاط القادمة أمام باختاكور".
وأضاف: "فريقي لا يعاني من ضعف لياقي، وكل الاختبارات والأجهزة التقنية تؤكد ذلك، باختاكور فريق مميز ويملك أدوات جيدة ومتى ما احترمنا الخصم سننتصر".
وطالب المدرب الهولندي جماهير ناديه بالحضور قائلًا: "لجمهور التعاون: حضوركم كان أحد أسباب الانتصار أمام الدحيل، وأتطلع لرؤيتكم أمام باختاكور".
بدوره قال المهاجم الكاميروني تاوامبا: "سعيد بالمشاركة أمام فرق قوية مثل الدحيل وباختاكور، التعاون فريق قوي ويملك أدوات فنية عالية ويلعب أمام أي فريق للبحث عن الفوز ولا غيره.
وأضاف: "جماهير التعاون كانت فعالة طوال المباراة السابقة بحضورهم القوي ودعمهم، وأتمنى أن أشاهدهم غدًا أمام باختاكور".