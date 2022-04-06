مدرب التعاون "جون بروم" : أمامنا فرصة تاريخية في دوري الأبطال

وأضاف : "كان لي الشرف أن تكون أول مباراة لي مع التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا، أمامنا 6 مباريات للتطوير ولمعرفة الفريق واللاعبين وأملك انطباعًا جيدًا عن المملكة وعن الكرة السعودية بشكل عام" .