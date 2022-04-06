مدرب التعاون "جون بروم" : أمامنا فرصة تاريخية في دوري الأبطال

أكد الهولندي جون بروم، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم ، أن فريقه يملك فرصة تاريخية من خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.
جاء حديث المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع الدحيل القطري غدًا الخميس على ملعب الملك عبد الله في مدينة بريدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
وأضاف : "كان لي الشرف أن تكون أول مباراة لي مع التعاون في بطولة دوري أبطال آسيا، أمامنا 6 مباريات للتطوير ولمعرفة الفريق واللاعبين وأملك انطباعًا جيدًا عن المملكة وعن الكرة السعودية بشكل عام" .
وتابع :"لدينا فرصة تاريخية أن تُقام مباريات المجموعة على أرضنا وبين جماهيرنا في بريدة، متشوق لمشاهدة جماهير التعاون التي أذهلتني عند متابعتي لمباريات الفريق قبل القدوم إلى السعودية.
من جانب آخر قال متوسط الميدان سميحان النابت: "مباراة الدحيل مهمة فهي أمام فريق كبير، وستكون هذه بداية انطلاقتنا لأول الانتصارات، فالتعاون يملك لاعبين مميزين قادرين على الظهور بشكل رائع في البطولة كما حصل في المشاركات السابقة.