مدرب التعاون "جون بروم": حظوظنا مازالت قائمة ونتطلع لتجاوز عقبة الدحيل

أكد مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، الهولندي جون بروم، أن حظوظ فريقه مازالت قائمة بالتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
جاء حديث "بروم" في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة الدحيل القطري، المقررة غدًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع: "حظوظنا مازالت قائمة ونتطلع للانتصار غدًا أمام الدحيل، قدمنا مباراة قوية بدنيًا أمام سباهان في المباراة الماضية وفريقي جاهز باستثناء الموقوف لوينداما.
وأضاف مدرب التعاون: "الدحيل لديه إمكانات كبيرة ولاعبون على مستوى عالٍ، حيث يملك خط هجوم قوي ونسعى لإيقاف خطورتهم بقوتنا الدفاعية والانتصار، والتدوير أمر مهم لدينا مباريات مهمة بعد بطولة دوري أبطال آسيا، ويجب أن نقوم بذلك لأجل الفريق.
وقال لاعب التعاون الفارو ميدران بدوره: "أمامنا مباراة قوية أمام الدحيل، سندخل المباراة من أجل الفوز واستعادة الصدارة، جميع زملائي جاهزون للمباراة وجميعنا بالرتم والمستوى نفسه، عامل الأرض سيكون من صالحنا ونتمنى دعم جماهيرنا غدًا ونحقق الانتصار معًا".