مدرب التعاون "جون بروم": حظوظنا مازالت قائمة ونتطلع لتجاوز عقبة الدحيل

جاء حديث "بروم" في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة الدحيل القطري، المقررة غدًا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.