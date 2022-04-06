مدرب الشارقة الإماراتي " كوزمين ": تنتظرنا مباراة صعبة أمام الهلال

قال مدرب الشارقة الإماراتي، الروماني كوزمين أولاريو، إن فريقه يتطلع للظهور بشكل قوي وتحقيق نتائج إيجابية من خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2022، على الرغم من صعوبة المجموعة التي يوجد بها.
وشدد كوزمين على أن فريقه تنتظره مباراة صعبة أمام الهلال السعودي الجمعة المقبل ، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، خصوصًا أن الهلال، حامل لقب النسخة الماضية، وأحد أفضل فرق القارة الآسيوية.
وتابع في المؤتمر الصحفي التقديمي: "يجب أن نتعامل بذكاء في خوض المباريات، ونقاتل لحصد كل نقطة متاحة، لتحقيق أفضل المكاسب التي تمكننا من خطف بطاقة التأهل عن دور المجموعات، والتي سنسعد بها وإن كانت بإحراز المركز الثاني".
واختتم : "نملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ونتطلع من مثل هذه المشاركات القارية لاكتساب المزيد من الخبرة، وبناء فريق منافس قادر على إحراز بطولة بحجم دوري أبطال آسيا".