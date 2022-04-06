مدرب الشارقة الإماراتي " كوزمين ": تنتظرنا مباراة صعبة أمام الهلال

وتابع في المؤتمر الصحفي التقديمي: "يجب أن نتعامل بذكاء في خوض المباريات، ونقاتل لحصد كل نقطة متاحة، لتحقيق أفضل المكاسب التي تمكننا من خطف بطاقة التأهل عن دور المجموعات، والتي سنسعد بها وإن كانت بإحراز المركز الثاني".