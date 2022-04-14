مدرب الشارقة "كوزمين": أعتقد أن صدارة المجموعة ستكون محجوزة للهلال

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي، كوزمين أولاريو، إلى أهمية وصعوبة مباراة فريقه ضد الريان القطري.
ويواجه الشارقة نظيره الريان، غداً الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وتابع كوزمين في المؤتمر الصحفي: "مواجهة الغد صعبة على الفريقين، الفوز يعني الكثير في تحقيق الهدف وهو بلوغ الدور الثاني".
واستطرد "نفقد جهود الثنائي كايو لوكاس وخالد الظنحاني بسبب الإيقاف، ورغم ذلك سنحاول تحقيق الهدف المرجو وهو الفوز".
واختتم " كوزمين ": "التأهل في المركز الأول في المجموعة صعب في ظل وجود الهلال بطل آسيا، لكن علينا القتال في كل مباراة من أجل التأهل وأعتقد أن صدارة المجموعة ستكون محجوزة للهلال، وهو من وجهة نظري المرشح الأول للتأهل .