مدرب الشارقة "كوزمين": أعتقد أن صدارة المجموعة ستكون محجوزة للهلال

واختتم " كوزمين ": "التأهل في المركز الأول في المجموعة صعب في ظل وجود الهلال بطل آسيا، لكن علينا القتال في كل مباراة من أجل التأهل وأعتقد أن صدارة المجموعة ستكون محجوزة للهلال، وهو من وجهة نظري المرشح الأول للتأهل .