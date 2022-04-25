مدرب الشباب "سوموديكا" : أمام الجزيرة نسعى لتصدر المجموعة بأرقام مميزة

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب "سوموديكا" ، إنه سعيد بأداء لاعبيه، مشيرًا في الوقت ذاته بحسم التأهل مبكرًا.
ويلتقي الشباب نظيره الجزيرة الإماراتي، غدًا الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع سوموديكا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الجزيرة: "يسعدني أداء لاعبي فريقي بدليل حسم التأهل مبكرًا، وأعمل على تدوير اللاعبين بشكل أكبر في البطولة الآسيوية" .
وختم : « تنتظرنا مباراة صعبة وليست بالسهلة، بلا شك هدفنا تحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة رقم 16 وتصدر المجموعة بأرقام مميزة» .