مدرب الشباب سوموديكا: البطولـة القارية صعبة.. و"بانيغا": متحمس لخوض أول لقاء آسيوي

وتابع :" البطولة الآسيوية بطولة على مستوى عال ويجب علينا أن نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة ونعمل بجد في كل مباراة وتحقيق الثلاث نقاط وهذا هو هدفنا، لعبت في مختلف الأنديـة وفي بطولات كبيرة وقارية وأنا متحمس لخوض أول لقاء في البطولة الآسيوية ونأمل أن تكون البداية ممتازة لنا ولجماهيرنا.