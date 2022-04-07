مدرب الشباب سوموديكا: البطولـة القارية صعبة.. و"بانيغا": متحمس لخوض أول لقاء آسيوي

شدد ماريوس سوموديكا، مدرب نادي الشباب، على ضرورة تحقيق بداية قوية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
جاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مومباي سيتي الهندي غداً الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وزاد: "البطولـة القارية بطولة صعبة وسوف نواجه أندية على مستوى عال ونسعى لتحقيق بداية قوية لتعزيز طموحاتنا في البطولة".
وتابع :"أحترم جميع الأندية وسوف أطلب من اللاعبين في غرفة الملابس القتـال داخل الملعب وان يكون هدفنا الانتصار دائماً لأننا نلعب على أرضنا وبيـن جماهيرنا ونسعى لتحقيق بداية موفقة.
واختتم :"صحيح أنني أتيت متأخراً للشباب لكـن سعيد بتواجدي مع الفريق وأنا أمتلك لاعبين على جودة عالية واثق فيهـم جميعـاً لتقديـم أفضـل المستويات فـي البطولة الآسيوية خصوصاً أننا لـم نتأهـل للبطولـة منذ وقت طويـل ونسعى للظهور بصورة ممتازة.
بدوره، قال قائد الفريق الأرجنتيني إيفر بانيغا:"في البداية نسعى لتقديم أفضل مستوى في دوري أبطال آسيا وتحقيق الفوز في أول مبـاراة ونحترم جميع الفرق، وسوف تكون أول مباراة هامة ومصيرية بلا شك ونحن عازمون على تحقيق الانتصار.
وتابع :" البطولة الآسيوية بطولة على مستوى عال ويجب علينا أن نتعامل مع المباريات خطوة بخطوة ونعمل بجد في كل مباراة وتحقيق الثلاث نقاط وهذا هو هدفنا، لعبت في مختلف الأنديـة وفي بطولات كبيرة وقارية وأنا متحمس لخوض أول لقاء في البطولة الآسيوية ونأمل أن تكون البداية ممتازة لنا ولجماهيرنا.