مدرب الشباب "سوموديكا": مباراة الغد تعتبر نهائيًّا.. القرني: سنقاتل من أجل الفوز

من جانبه قال حارس الشباب فواز القرني: "تنتظرنا مباراة هامة أمام فريق صعب، ونطمح برفقة زملائي اللاعبين لتقديم مستوى يليق بنا ونحقق الانتصار لكي نقترب كثيرًا من التأهل، نمتلك مجموعة لاعبين مميزين بدليل المستويات التي قدمناها في البطولة، وسوف نقاتل من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد، ولا بديل عن ذلك بإذن الله".