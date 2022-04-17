مدرب الشباب "سوموديكا": مباراة الغد تعتبر نهائيًّا.. القرني: سنقاتل من أجل الفوز

أكد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب "سوموديكا" أن مباراة الغد أمام القوة الجوية العراقي تعتبر نهائيًّا، لاسيما أننا نلعب في بطولة قارية يجب أن نقدم فيها كل ما بوسعنا داخل الملعب.
جاء حديث المدرب الروماني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة القوة الجوية العراقي، يوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع "سومو ديكا": "سعيد جدًّا بأداء اللاعبين في المباراة الماضية ومباراة الغد تعتبر نهائيًّا، سوف نقاتل من أجـل الانتصار ولا أهتـم للنتيجة فالفوز سوف يقربنا كثيرًا من التأهل".
وزاد: "واجهنا فريقًا لم يلعب كرة قدم؛ حيث تدخل طبيب الفريق الخصم 7 مرات في الملعب، وسقط اللاعبون 13 مرة، بالإضافة لدخول سيارة نقل اللاعبيـن 3 مرات؛ مما انعكس سلبيًّا على مجريات اللقاء والدقائق الفعلية الملعوبة.
وأضاف: "من وجهة نظري: كنا نعاني من إضاعة الوقت في المباراة الماضية، وأنا دائمًا أطلب من اللاعبين يستمتعون بلعب كرة القدم، وهذه بطولة قارية عظيمة عليـك أن تقدم كل ما بوسعك داخل الملعب".
وأردف: "خلال الأيام الماضية قمنا بالتحضير الجيد لهذه المباراة، ونسعى للحصول على النقاط الكاملة للتأهل للمرحلة القادمة في البطولة الآسيوية".
من جانبه قال حارس الشباب فواز القرني: "تنتظرنا مباراة هامة أمام فريق صعب، ونطمح برفقة زملائي اللاعبين لتقديم مستوى يليق بنا ونحقق الانتصار لكي نقترب كثيرًا من التأهل، نمتلك مجموعة لاعبين مميزين بدليل المستويات التي قدمناها في البطولة، وسوف نقاتل من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد، ولا بديل عن ذلك بإذن الله".