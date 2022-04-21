مدرب الشباب "سومو ديكا": مباراتنا مع مومباي لن تكون سهلة.. و"الجوعي": الفوز هدفنا

من جانبه قال لاعب الشباب عبدالله الجوعي: "تعتبر مبـاراة كباقي المباريـات، مستعدون لها استعدادًا جيدًا وحريصون على الفـوز بهـا، الفريقان يعرفان بعضهما جيـداً بعد أن التقينا في افتتاحية البطولة، حيث تعرفنا على فريق مومباي سيتي جيداً بعد المباراة السابقة وأصبح واضحاً، لذلك الفوز غداً هو هدفناً.