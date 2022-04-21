مدرب الشباب "سومو ديكا": مباراتنا مع مومباي لن تكون سهلة.. و"الجوعي": الفوز هدفنا

قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب " سومو ديكا"، إن مباراة فريقه المقبلة مع مومباي سيتي لن تكون سهلة، كون الفريق الهندي يحتاج إلى الفوز للتأهل.
جاء حديث "سوموديكا" في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مومباي الهندي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع: "هـذه مباراتنا الثانية مع مومباي سيتي وتختلف عن المواجهة الأولى ولن تكون سهلة، علينا التركيز واللعب بروح عالية لتحقيق النقاط الثلاث، ففي كرة القدم دائماً الفوز يجلب الفوز".
وأضاف: "تأهلنا إلى الدور المقبل بنسبة كبيرة، لكن كرة القدم لها اعتبارات مختلفـة، كون الفريـق الهندي يحتاج إلـى الفوز للتأهل، لكننا سنسعى للفـوز للتأكيـد علـى أحقيتنـا بالتأهل للدور المقبل بصدارة مطلقة.
وأردف: "كل اللاعبين جاهزون، وجميعهم ستعطى لهم الفرصة للمشاركة، فأنا محظوظ بأنني أمتلك لاعبين مميزين وعليهم إعطاء المزيد وإثبات أحقيتهم بارتداء قميص الشباب، وتحقيق النتائج الإيجابية وإسعاد الجماهير.
وقال: "استراتيجيتي هي منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة لإظهار إمكانياتهم، ومنهم اللاعب عبدالله الجوعي الذي لم تتح له الفرصة سابقاً، وعندما وجدها أثبت إمكانياته وأدى بشكل رائع.
من جانبه قال لاعب الشباب عبدالله الجوعي: "تعتبر مبـاراة كباقي المباريـات، مستعدون لها استعدادًا جيدًا وحريصون على الفـوز بهـا، الفريقان يعرفان بعضهما جيـداً بعد أن التقينا في افتتاحية البطولة، حيث تعرفنا على فريق مومباي سيتي جيداً بعد المباراة السابقة وأصبح واضحاً، لذلك الفوز غداً هو هدفناً.