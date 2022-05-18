مدرب الفيحاء "فوك": نواجه أفضل فريق في القارة في نهائي الكأس

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش، إلى صعوبة مواجهة فريقه أمام الهلال في نهائي كأس الملك، مشيراً إلى أنهم يواجهون أفضل فريق في قارة آسيا.
ويلتقي الفيحاء نظيره الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، غداً الخميس.
وتابع "فوك": عملنا هذا الموسم بشكل جيد من أجل الوصول لهذا المكان الذي نستحقه، وأعرف جيداً مدى صعوبة الخصم الذي سنواجهه ويعد أفضل فرق القارة.
وتابع: سنلعب من أجل الفوز، ويجب أن يكون الدفاع أمام الهلال في أفضل حالاته.
وأكد رازوفيتش أن مباريات الكؤوس لا يجب أن تلعب سوى لتحقيق الانتصار فقط، مشيراً إلى أن طريقة لعبهم في مواجهة الغد ستكون مختلفة.