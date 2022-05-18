مدرب الفيحاء "فوك": نواجه أفضل فريق في القارة في نهائي الكأس

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء الصربي فوك رازوفيتش، إلى صعوبة مواجهة فريقه أمام الهلال في نهائي كأس الملك، مشيراً إلى أنهم يواجهون أفضل فريق في قارة آسيا.