مدرب الفيصلي السعودي: لدينا الرغبة للوصول إلى الدور القادم في دوري الأبطال

قال المدير الفني لفريق الفيصلي الأول لكرة القدم مارينوس أوزونيدس: إن لديهم الرغبة في تخطي دور المجموعات، مشيرًا إلى أن تواجدهم في البطولة ليس لمجرد المشاركة، بل لاعتبار أنهم يمثلون المملكة في المسابقة القارية وهذا ما يحملهم مسؤولية أكبر.
وجاء حديث المدرب اليوناني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدات الأردني، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وأضاف: "أرحب بالجميع وسعيد بهذه المشاركة باعتبار أنها المشاركة الأولى، وسنقدم كل ما نملك لإرضاء انفسنا أولًا ومن ثم جماهيرنا، بالنسبة للقاء الغد فهو أمام فريق يملك خبرة أكثر، وعندي ثقة وإيمان تام بأننا سنقدم مباراة جيدة.
وتابع: "بالطبع أن المباريات المتبقية في الدوري مهمة ولكن أمامنا وقت لنفكر بذلك، ونحن نمثل الآن المملكة العربية السعودية ومجيئنا إلى هنا ليس لمجرد المشاركة فقط؛ حيث لدينا الرغبة للوصول إلى الدور القادم، وأنا أثق بلاعبينا واستشعرت ذلك منهم خلال التمارين، ونحن ننتظر البداية التي سنؤكد من خلالها رغبتنا.
وختم حديثه بالقول: "الاختيار فعلًا صعب بين مجموعة من اللاعبين الأجانب، ولكن الأهم من ذلك هو أن نوفق بالاختيار، وأنا بحاجة لجميع اللاعبين، وهم يعون ذلك جيدًا".
من جانبه قال مصطفى ملائكة حارس الفيصلي: "أعتقد أن البدايات مهمة، ونحن نملك لاعبين لديهم خبرة كافية، بعيدًا عن أنها المشاركة الأولى، وهي تمثل لكل لاعب مرحلة مهمة، وإن شاء الله تكون هذه البداية رائعة ونستطيع أن نحقق من خلالها النتائج التي تؤهلنا لعبور هذه المرحلة وتحقيق منجز جديد.
وتابع: "بكل تأكيد أن شهر رمضان ونظامه الغذائي يشكل تغييرًا على اللاعب، ولكن ولله الحمد كل الأمور تسير بشكل طبيعي، ونحن جاهزون إن شاء الله، نحن نمتلك مجموعة لديها شغف وخبرة كافية لخوض هذه التجربة، وسنعمل على أن تكون هذه المشاركة القارية مميزة".