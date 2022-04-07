مدرب الفيصلي السعودي: لدينا الرغبة للوصول إلى الدور القادم في دوري الأبطال

من جانبه قال مصطفى ملائكة حارس الفيصلي: "أعتقد أن البدايات مهمة، ونحن نملك لاعبين لديهم خبرة كافية، بعيدًا عن أنها المشاركة الأولى، وهي تمثل لكل لاعب مرحلة مهمة، وإن شاء الله تكون هذه البداية رائعة ونستطيع أن نحقق من خلالها النتائج التي تؤهلنا لعبور هذه المرحلة وتحقيق منجز جديد.