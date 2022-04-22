مدرب الفيصلي: سنحسم التأهل أمام الوحدات الأردني

أكد مارينوس اوزونيديس مدرب الفيصلي أن فرق مجموعته قوية ومتوازنة، وأنهم مصممون على التأهل من خلال الفوز على الوحدات الأردني.
وجاء حديث المدير الفني اليوناني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدات الأردني، المقررة غدًا السبت على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع: "لقاء آخر مهم وضد فريق أحترمه جدًّا ليس على المستوى الفني، على الروح التي يمتلكها الفريق، وأتمنى أن نقدم مستوى مميزًا، وأعرف جيدًا أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق الانتصار".
وأضاف: "من الأفضل أن نحسم التأهل ابتداء من لقاء الوحدات، ولكن فرق المجموعة قوية ومتوازنة، والآن علينا أن نفكر في لقاء الغد ومن ثم نبدأ الاستعداد للقاء السد في الجولة الأخيرة.
من جانبه قال اللاعب وليد الأحمد: "نملك الطموح والشغف لمواصلة تحقيق النتائج المميزة مساء الغد وجاهزون بإذن الله، لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة، نملك لاعبين مميزين ومدربًا ساعدنا كثيرًا خلال الفترة السابقة، وسنقدم كل ما لدينا في المباريات القادمة".