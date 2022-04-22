مدرب الفيصلي: سنحسم التأهل أمام الوحدات الأردني

وتابع: "لقاء آخر مهم وضد فريق أحترمه جدًّا ليس على المستوى الفني، على الروح التي يمتلكها الفريق، وأتمنى أن نقدم مستوى مميزًا، وأعرف جيدًا أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم لتحقيق الانتصار".