مدرب الفيصلي "مارينوس": لا يوجد أسرار بيننا و"ناساف ".. نلعب لتحقيق نتيجة إيجابية

قال مدرب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، اليوناني مارينوس أوزونيدس، إن فريقه استعد بشكل طبيعي لمواجهة ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022 ( منطقة الغرب) بعد الفوز بهدف دون مقابل في لقاء الفريقين بالجولة السابقة.



وتابع أوزونيدس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: (هي مباراة تشبه المباريات السابقة، وسيكون الضغط على فريق ناساف أكبر بحكم أن الهزيمة ستضعف من حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد الخسارة الأخيرة أمامنا بهدف).



وزاد مدرب الفيصلي: (نسعى لمواصلة النتائج المميزة بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، ونعرف جيداً قدرات الفريق المنافس ولا يوجد أسرار بين الطرفين، لذلك أتوقع بأنه سيقوم بتغيير طريقة لعبه ولن يبقى على التكتيك السابق(.

يذكر أن الفيصلي سبق له الفوز على ناساف بهدف في الجولة الثالثة، ليتصدر ترتيب المجموعة الخامسة بـ7 نقاط، فيما حل السد القطري ثانياً بـ4 ومعه ناساف بنفس الرصيد.