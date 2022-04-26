مدرب الفيصلي "مارينوس": مباراة السد ستكون مختلفة لأنها أشبه بالنهائي

أكد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي مارينوس اوزونيديس، أن مباراة الغد أمام السد القطري ستكون مختلفة عن جميع المباريات السابقة؛ لأنها أشبه بالنهائي؛ لذا علينا أن نحافظ على تركيزنا للتأهل.
جاء حديث "مارينوس" في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السد القطري، يوم الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وأضاف: "آخر مباراة لنا ستكون غدًا بعد مرحلة صعبة لجميع الفرق، ويجب علينا أن نواصل العمل بجدية للتأهل، وأنا متأكد أن اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من أجل التأهل.
وتابع: "غدًا ستكون المباراة مختلفة عن جميع المباريات السابقة، أتينا من حرمة ولم نكن مرشحين للتأهل، وستكون مباراة الغد أشبه بالنهائي لدينا، في كل الحالات أنا فخور جدًّا بما قدمه جميع اللاعبين؛ فقد كانوا يعانون من ضغط أو إرهاق بدني وذهني خلال هذه البطولة، والأهم غدًا أن نحافظ على تركيزنا للتأهل".