مدرب الفيصلي "مارينوس": مباراة السد ستكون مختلفة لأنها أشبه بالنهائي

وتابع: "غدًا ستكون المباراة مختلفة عن جميع المباريات السابقة، أتينا من حرمة ولم نكن مرشحين للتأهل، وستكون مباراة الغد أشبه بالنهائي لدينا، في كل الحالات أنا فخور جدًّا بما قدمه جميع اللاعبين؛ فقد كانوا يعانون من ضغط أو إرهاق بدني وذهني خلال هذه البطولة، والأهم غدًا أن نحافظ على تركيزنا للتأهل".