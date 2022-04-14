مدرب الفيصلي "مارينوس" يحذر لاعبيه من التساهل في مباراة ناساف الأوزبكي

وأضاف: "وتيرة وإيقاع المباريات ستكون بحاجة إلى مجهود كبير، ولهذا يجب أن نعتمد على الذكاء بعد تعب الجسد، نحن سنلعب أمام فريق جيد للغاية ولديه المدرب ذاته من أكثر من عشر سنوات، ولديهم لاعبون شباب يركضون كثيرًا، ولهذا يجب أن نكون أذكياء في المباراة.