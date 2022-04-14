مدرب الفيصلي "مارينوس" يحذر لاعبيه من التساهل في مباراة ناساف الأوزبكي

حذر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مارينوس أوزونيديس لاعبيه من التساهل في مباراة ناساف الأوزبكي، وقال: هذه المباراة الثالثة لنا في غضون أسبوع، وهذا يعني أن الفرق بدأت تدريجيًا تشعر بالمزيد من التعب.
جاء حديث المدرب اليوناني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء ناساف الأوزبكي، غدًا الجمعة ، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وأضاف: "وتيرة وإيقاع المباريات ستكون بحاجة إلى مجهود كبير، ولهذا يجب أن نعتمد على الذكاء بعد تعب الجسد، نحن سنلعب أمام فريق جيد للغاية ولديه المدرب ذاته من أكثر من عشر سنوات، ولديهم لاعبون شباب يركضون كثيرًا، ولهذا يجب أن نكون أذكياء في المباراة.
وأوضح: الناس تتوقع الآن من فريقنا أكثر مما نستطيع القيام به، أخبرت اللاعبين أن المباراة المقبلة ستكون أكثر أهمية من المباراة السابقة، وأننا يجب أن نكون منضبطين ونركز على المباراة.
وتابع: "إذا فكرنا أننا بعد فوزنا على السد أصبحنا فريقًا كبيرًا، فإن ذلك سيكون غلطة كبيرة منا، يجب أن نحافظ على تواضعنا ولكن في الوقت ذاته نكون أكثر إيجابية من السابق.