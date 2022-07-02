مدرب النصر الجديد رودي جارسيا يصل غدًا

كشف نادي النصر اليوم السبت، عن موعد وصول مدرب الفريق الكروي الأول الجديد الفرنسي رودي جارسيا إلى مطار الملك خالد بمدينة الرياض.
ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يصل إلى الرياض مساء غدٍ الأحد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الفرنسي رودي جارسيا، وذلك للاجتماع برئيس النادي، ومتابعة تحضيرات الفريق استعدادًا للموسم المقبل".
وكانت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، تعاقده مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا للإشراف على الفريق الكروي الأول ابتداءً من الموسم المقبل.