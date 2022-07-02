مدرب النصر الجديد رودي جارسيا يصل غدًا

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "يصل إلى الرياض مساء غدٍ الأحد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الفرنسي رودي جارسيا، وذلك للاجتماع برئيس النادي، ومتابعة تحضيرات الفريق استعدادًا للموسم المقبل".