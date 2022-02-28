مدرب النصر "روسو" يرسم خطة مواجهة الهلال.. في تدريب اليوم

طالب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأرجنتيني "روسو" لاعبي فريقه، بالتسديد في المرمى من مسافات مختلفة، خلال الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة الهلال في قمة مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل .

وتنوعت تدريبات الأصفر من تمارين لياقية وحديد في الصالة الرياضية وتمارين تكتيكية أعقبها مناورة على منتصف الملعب فرض خلالها المدرب الأرجنتيني على اللاعبين تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية.

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني برصيد 44 نقطة .