مدرب النصر "روسو" يطالب اللاعبين بدقة التسديد المباشر نحو مرمى أبها

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، تحضيراته لمواجهة نظيره أبها، السبت المقبل ، في افتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالب مدرب النصر الأرجنتيني "روسو" ، في تدريب الأصفر أمس الخميس، اللاعبين بتطبيق جمل تكتيكية خلال الحصة التدريبية، وتكثيف النواحي اللياقية، من خلال الجري حول المستطيل الأخضر والتركيز على السرعات، قبل أن يعمد بعدها إلى النواحي الفنية، ويقسم اللاعبين إلى مجموعتين تلعب الكرة من لمسة واحدة، واختتم المران بمناورة على نصف مساحة الملعب، سلط فيها المدرب الضوء بشكل أكبر على دقة التسليم والاستلام والتسديد المباشر نحو المرمى.

يُذكر أن النصر يحتل المركز الثاني برصيد 41 نقطة.