مدرب النصر "روسو" يكثف جرعات اللياقة للاعبيه .. استعدادًا للقاء الاتفاق

وانطلقت الحصة التدريبية، بتمارين لياقية تضمنت الجري حول الملعب، عقبها تدريبات تكتيكية عبر عدة محطات، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين تلعب الكرة من لمستين، قبل أن يجري حصة فنية ركز من خلالها على تقارب الخطوط ودقة التسليم والتسديد، وفرض روسو على اللاعبين مناورة على منتصف الملعب، عمد خلالها إلى تطبيق النهج الهجومي للقاء.