مدرب الهلال "دياز": التشكيلة الأساسية حاضرة.. و"ماريغا": أسعى للظهور بصورة أفضل

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الأرجنتيني "دياز" إن فريقه أكمل جاهزيته الكاملة للمواجهة الأخيرة في مرحلة المجموعات أمام الريان القطري، موضحاً أنه لا ينظر إلى هذه المواجهة فقط، بل إلى جميع مباريات الموسم المتبقية سواء في بطولة الدوري أو كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتابع "دياز" خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الهلال أمام الريان، الثلاثاء: "سأشرك التشكيلة الأساسية للفريق في مواجهة الريان غداً، وسنرى فريقنا مكتملًا؛ لأنه من المهم أن يتم تجهيز المجموعة الحالية للمباريات المتبقية من عمر الموسم الجاري".
وقال موسى ماريغا، مهاجم الهلال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إنه لا يهمّه اللعب في الجناح أو الهجوم أو أي مركز آخر، حيث إنه سيلعب فقط في أي مكان يطلبه المدرب، مشيراً إلى أنه يسعى للظهور بصورة أفضل واستعادة مستواه المطلوب خلال المباريات المقبلة.