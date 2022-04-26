مدرب الهلال "دياز": التشكيلة الأساسية حاضرة.. و"ماريغا": أسعى للظهور بصورة أفضل

وقال موسى ماريغا، مهاجم الهلال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إنه لا يهمّه اللعب في الجناح أو الهجوم أو أي مركز آخر، حيث إنه سيلعب فقط في أي مكان يطلبه المدرب، مشيراً إلى أنه يسعى للظهور بصورة أفضل واستعادة مستواه المطلوب خلال المباريات المقبلة.