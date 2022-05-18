مدرب الهلال "دياز" قبل نهائي الكأس: "مواجهة الفيحاء من نوع آخر"

قال مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال الأرجنتيني "دياز"، في المؤتمر الصحفي الذي سبق لقاء الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: "سعداء بخوض النهائي وتشريف ولي العهد، وعلينا أن نسعد جماهيرنا بتحقيق البطولة، يختلف النهائي عن لقاء الدوري؛ هي مواجهة من نوع آخر، ولا ننظر للفريق المنافس بأنه فريق سهل، النهائي له طابع مختلف".