مدرب الهلال "دياز": مباراة الغد أمام استقلال مهمة .. نسعى للتأهل وهذا هو هدفنا

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني "دياز" إلى أهمية مباراة فريقه أمام استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، غداً الثلاثاء، بدوري أبطال آسيا 2022 (منطقة الغرب)، مؤكداً أن الفوز بهذا اللقاء سيعني ضمان التأهل المبكر للأدوار الإقصائية من البطولة.