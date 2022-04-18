مدرب الهلال "دياز": مباراة الغد أمام استقلال مهمة .. نسعى للتأهل وهذا هو هدفنا

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني "دياز" إلى أهمية مباراة فريقه أمام استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، غداً الثلاثاء، بدوري أبطال آسيا 2022 (منطقة الغرب)، مؤكداً أن الفوز بهذا اللقاء سيعني ضمان التأهل المبكر للأدوار الإقصائية من البطولة.
وتابع " دياز" خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة فريقه أمام استقلال: «مباراة الغد أمام استقلال ستكون مهمة، لأن الفوز بها سيعني التأهل وهذا هو هدفنا، لكنها تظل مباراة صعبة أمام فريق يدافع بشكل جيد، وسنواصل اللعب بأسلوب هجومي لضمان الانتصار».
وأكد مدرب الهلال جاهزية لاعبه الكوري الجنوبي جانغ هيون، موضحاً أنه تدرب بشكل جيد وسيكون متاحاً للمشاركة في المباراة أمام استقلال بعد غيابه مؤخراً، كذلك اقترب بقية اللاعبين من العودة خلال المرحلة الحاسمة من عمر الموسم.
يذكر أن الهلال يتصدر مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، واستقلال في المركز الرابع بدون نقاط.