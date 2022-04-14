مدرب الهلال "دياز": نحن جاهزون لفرض قوتنا.. "ايغالو": عازمون على تقديم الأفضل

وعن حضور اللاعب عبدالله الحمدان في هذه البطولة بشكل لافت، قال المدرب: "يعد "عبد الله الحمدان" من النجوم الواعدين في كرة القدم السعودية، وعندما تسمح له الفرصة يتمكن من إثبات نفسه، وهو لا زال في مرحلة تطوير، وأنا أحب العناصر الشابة، يمكن أن نرى "عبد الله عطيف" في المباريات المقبلة، هو الآن يشارك في التدريبات الجماعية وبحاجة لحساسية المباريات واللياقة البدنية الكاملة ليشارك مع زملائه".