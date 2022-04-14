مدرب الهلال "دياز": نحن جاهزون لفرض قوتنا.. "ايغالو": عازمون على تقديم الأفضل

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "دياز" على أهمية مباراة فريقه ونظيره الاستقلال الطاجيكي في دوري أبطال آسيا.
وقال: مباراة الغد مهمة جدًّا بالنسبة لنا؛ حيث إن الفوز سيجعلنا نقترب كثيرًا من التأهل عن هذه المجموعة، نجحنا في تحقيق الفوز في أول مباراتين، وفي ذات الوقت تمكنا من إراحة بعض اللاعبين وتدوير مشاركة اللاعبين.
جاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الاستقلال الطاجيكي، غدًا الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
وتابع: "نخوض غدًا مباراة هامة بالنسبة لنا، والفوز يقربنا كثيرًا من التأهل، واستطعنا في المباراتين الماضيتين تحقيق نتائج إيجابية ساعدتنا على تدوير وإراحة بعض اللاعبين".
وعن حضور اللاعب عبدالله الحمدان في هذه البطولة بشكل لافت، قال المدرب: "يعد "عبد الله الحمدان" من النجوم الواعدين في كرة القدم السعودية، وعندما تسمح له الفرصة يتمكن من إثبات نفسه، وهو لا زال في مرحلة تطوير، وأنا أحب العناصر الشابة، يمكن أن نرى "عبد الله عطيف" في المباريات المقبلة، هو الآن يشارك في التدريبات الجماعية وبحاجة لحساسية المباريات واللياقة البدنية الكاملة ليشارك مع زملائه".
وأردف: "تابعنا فريق "استقلول دوشنبه"، وهو فريق قوي جدًّا في الجانب البدني، ونحن جاهزون لفرض قوتنا في مباراة الغد، أحيانًا تسمح لك كرة القدم أن تعود وتنتصر كرويًّا على من يتغلب عليك، ولكن الظروف اختلفت وسننظر لمباراة الغد كأي مباراة نريد كسبها".
من جانبه قال مهاجم الهلال النيجيري أوديون إيغالو: "نحن أبطال وجاهزون لهذه المباراة ونعرف صعوبة المباريات في دوري أبطال آسيا، ونرغب أنا وزملائي في خطف النقاط الثلاث ومواصلة سلسلة الانتصارات في البطولة".
وأضاف: "تختلف مباراة الغد عن المباراة الماضية، وهناك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراتين الماضيتين سيتواجدون غدًا، نحن كفريق عازمون على تقديم الأفضل، وإسعاد جماهيرنا بالانتصارات".