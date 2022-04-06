مدرب الهلال "دياز": نسعى للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا

وأضاف: "سعادتي لا توصف بتواجدي في نادي الهلال الذي أحبه، وتقديري الكبير للإدارة واللاعبين على تعاملهم الجيد، تركيزي منصب حالياً نحو الست مباريات المقبلة التي سنخوضها في دور المجموعات.