مدرب الهلال "دياز": نسعى للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا

قال رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم: "سنواجه فريقاً يملك إمكانات عالية ونحن نعرفه جيداً، حيث حقق نتائج جيدة في الدوري الإماراتي، والهلال سيسعى للحفاظ على لقبه".
وجاء حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الشارقة الإماراتي ضمن المجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.
وأضاف: "يمر الهلال بفترة ضغط مباريات وهو أمر طبيعي ونحن كجهاز فني مهمتنا أن نتعامل مع المباريات بشكل جيد وعلينا توزيع جهدنا في المباريات المقبلة".
وتابع: "يعد النظام الجديد لإدراج جميع أسماء اللاعبين الأجانب في قائمتك أمر جيد وهو يصب في مصلحة الجميع، وستكون المنافسة أقوى بسبب ذلك".
وأكد دياز بأن سالم الدوسري وأندري كاريلو مهمان بالنسبة إلينا، وفي الجانب الآخر لدينا مجموعة متميزة، تمكننا من تعويض غياب أي لاعب، ولابد أن نشكر الإدارة على توفير هذه الأدوات.
من جانبه قال المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو :"يجب علينا التركيز بشكل أقوى؛ لأننا أبطال النسخة الماضية، والضغوطات التي نمر بها طبيعية وهذا عملنا، هدفنا مواصلة مسيرتنا في البطولة، وتحقيق دوري أبطال آسيا مرة أخرى.
وأضاف: "سعادتي لا توصف بتواجدي في نادي الهلال الذي أحبه، وتقديري الكبير للإدارة واللاعبين على تعاملهم الجيد، تركيزي منصب حالياً نحو الست مباريات المقبلة التي سنخوضها في دور المجموعات.