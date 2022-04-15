مدرب بايرن ميونيخ يتلقى تهديدات بالقتل بعد وداع دوري الأبطال

وقال ناغلسمان قبل يومين من مباراة بايرن ميونيخ أمام أرمينيا بيليفيلد في الدوري الأحد: "أعلم أنني سأتلقى انتقادات دائمًا من جميع الأطراف، هذا أمر طبيعي ويمكنني التعامل معه، لكن مع وجود 450 تهديدًا بالقتل على إنستاغرام، فإن الأمر ليس بهذه السهولة".