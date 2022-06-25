"مراد أوزكايا" يتحدث عن انتقال "تاليسكا" لنادى "أيوبسبور"

نفى مراد أوزكايا رئيس نادي أيوبسبور التركي الأخبار المتداولة في الصحف هناك عن اهتمام الفريق بالبرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادى النصر.
ووفقًا لصحيفة "milliyet" التركية فإن اوزكايا أدلى بتصريح قوي ردًا على مزاعم انتقال تاليسكا للفريق حيث قال : "دع غلطة سراي يعتني بتاليسكا" في إشارة إلى استحالة انتقال اللاعب لناديهم.
وينتهي عقد تاليسكا صاحب الـ 28 عامًا، مع النصر في يونيو 2024، حيث كان قد انضم إليه في صيف 2021، قادمًا من غوانغجو أفرغراند، بعقد مدته 3 سنوات.
ويستعد النصر لمواجهة الفتح الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 30 والأخيرة، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل النصر المركز الثالث في المسابقة برصيد 58 نقطة حيث ضمن الوجود في بطولة السوبر.