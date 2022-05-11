مرحلة جديدة لقولف السيدات.. توسّع سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق آسيويًا

تستضيف العاصمة التايلاندية بانكوك لأول مرة انطلاقة نسخة جديدة من سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق خلال الفترة من 12-14 مايو الجاري في ملعب النادي الريفي التايلاندي، وأسهمت سلسلة بطولات أرامكو السعودية من تغيير مشهد لعبة القولف عندما ظهرت للمرة الأولي العام الماضي من خلال الجولة الأوروبية للسيدات (LET).
وتعتبر قولف السعودية أن توسّع سلسلة فريق أرامكو السعودية في آسيا يعد خطوة حيوية أخرى في النمو العالمي لتنظيم وتطوير لعبة السيدات.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للقولف وقولف السعودية، ماجد السرور: "يبدو التوسع الآسيوي وكأنه عامل آخر يغيّر قواعد اللعبة بالنسبة لنا، هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها قولف السعودية وشركاؤها حدثًا في آسيا، وهي فرصة لخلق حقبة جديدة لقولف السيدات وشراكتنا المتنامية مع أرامكو السعودية والجولة الأوروبية للسيدات. لقد حققنا نجاحًا رائعًا في النسخ الماضية، ولكن طموحنا أكبر تماشيًا مع رؤية 2030، وليس لدينا شك بأن هذه البطولات ستعمل على تخطي الحدود كما كانت دائمًا".
وفي فبراير الماضي، استضافت المملكة بطولة السعودية الدولية 2022م التي حظيت بدعم سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية للمرة الأولى في الجولة الآسيوية، وقدمت أقوى عروضها بمشاركة نخبة من ألمع لاعبي القولف العالميين بالإضافة إلى أفضل 30 لاعبًا آسيويًا بما يعد إنجازًا إضافيًا ومهمًا لرياضة القولف.
وأسهمت الشراكة الجديدة مع الجولة الآسيوية والممتدة لفترة 10 سنوات في منح اللاعبين الآسيويين فُرص جديدة في أنحاء العالم، وتحفيز الاهتمام برياضة القولف في المجتمع المحلي، وزيادة شعبية اللعبة وأعداد ممارسيها. ويعتبر التوسع الآسيوي لسلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق إنجازًا إضافيًا ومهمًا لرياضة القولف.
وأضاف السرور: "يسعدنا أن نتجه إلى أسواق جديدة مثل تايلاند، وليس لدي أدنى شك في أن سلسلة فرق أرامكو السعودية ستعمل على رفع مستوى لعبة القولف للسيدات".
وتشهد نسخة هذا العام من سلسلة فريق أرامكو السعودية زيادة إجمالي جائزتها إلى 5 ملايين دولار.
وسيتيح هذا للاعبات المزيد من الفرص لزيارة بلدان جديدة واختبار لعبتهم في دورات مختلفة بالتنافس مع أفضل اللاعبات في العالم. ستوفر السلسلة أيضًا المزيد من الفرص للجيل القادم، وبالطبع بعضًا من أكبر الأسماء في العالم".
ولعبت أرامكو السعودية، الشريك الرئيسي في البطولة، دورًا رئيسيًا في دعم الجولة الأوروبية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك توسع سلسلة فرق أرامكو السعودية في آسيا للمرة الأولى.
وقال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية، طلال المري: "يعكس التوسّع في السوق الآسيوية اهتمام أرامكو السعودية بمستقبل لعبة القولف، وخاصة القولف للسيدات، حيث تتمتع الرياضة بالقدرة على إثراء الحياة وتعزيزها وتغذية أحلام شباب المملكة الذين هم أهم مواردنا. هناك قفزة ملحوظة في عدد اللاعبين الشباب الذين يمارسون الرياضة في القارة، ووصل العديد من المواهب الآسيوية إلى آفاق جديدة في مشهد القولف العالمي أثناء التنافس على أعلى مستوى، وخاصة في لعبة القولف للسيدات".
وأضاف المري: "لدينا منصة رائعة والقدرة على تغيير الحياة للأفضل من خلال القولف، وإلهام المزيد من النساء والفتيات من خلال الرياضة - داخل وخارج الملعب. ويعكس هذا التزامنا بأهداف أرامكو السعودية طويلة المدى في مجال تمكين المرأة".
وستنطلق سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق من ملعب النادي الريفي التايلاندي منتصف مايو الجاري، وتتبعها سلسلة من البطولات في كلٍ من نادي سنتريون في لندن (16-18 يونيو)، ونادي لا ريسيرفا في سوتوجراندي بإسبانيا (18-20 أغسطس)، ومنها إلى نيويورك في الفترة من (13-15 أكتوبر) وسيتم تحديد الملعب في وقت لاحق، قبل أن تختتم السلسلة في المملكة في جدة (9-11 نوفمبر) بملعب ونادي رويال غرينز.
وستنضم مجموعة من ألمع لاعبات الغولف العالميات، بقيادة النجمتين التايلانديين باتي تافاتاناكيت، والأختين أريا وموريا جوتانوجارن، إلى مجموعة من النجوم العالميين بينما تنطلق السلسلة هذا الأسبوع في بانكوك.