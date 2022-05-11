مرحلة جديدة لقولف السيدات.. توسّع سلسلة بطولات أرامكو السعودية للفرق آسيويًا

وقال مدير عام الشؤون العامة في أرامكو السعودية، طلال المري: "يعكس التوسّع في السوق الآسيوية اهتمام أرامكو السعودية بمستقبل لعبة القولف، وخاصة القولف للسيدات، حيث تتمتع الرياضة بالقدرة على إثراء الحياة وتعزيزها وتغذية أحلام شباب المملكة الذين هم أهم مواردنا. هناك قفزة ملحوظة في عدد اللاعبين الشباب الذين يمارسون الرياضة في القارة، ووصل العديد من المواهب الآسيوية إلى آفاق جديدة في مشهد القولف العالمي أثناء التنافس على أعلى مستوى، وخاصة في لعبة القولف للسيدات".