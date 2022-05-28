مساء الغد.. ختام بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة "كحيلة"

كما أشار "المقبل" في تصريح له بهذه المناسبة إلى أن البطولة في هذا العام شهدت مشاركة أكثر من 511 رأسًا من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم كأكبر رقم يسجل في عدد الخيل المشاركة على مستوى البطولات الدولية بالمملكة، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود التي قدمتها اللجنة المنظمة لضمان نجاح البطولة واستمرارها في الأعوام المقبلة.