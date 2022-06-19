رياضة
مساء اليوم .. أخضر الصالات يفتتح كأس العرب بلقاء فلسطين
يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مساء اليوم الاثنين، مبارياته في بطولة كأس العرب لكرة الصالات السادسة للمنتخبات، التي تحتضنها مدينة الدمام، في الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.
ويلاقي (أخضر الصالات)، نظيره المنتخب الفلسطيني في افتتاح مبارياتهما بالبطولة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على صالة وزارة الرياضة (الصالة الخضراء) بمدينة الدمام.
وأنهى (الأخضر) تحضيراته للمباراة بإقامة حصة تدريبية على الصالة التي ستحتضن مباريات البطولة، بقيادة المدرب (الإسباني) أندرو بلازا، الذي رسم الخطة التي سينتهجها في المباراة وتطبيقها في الحصة التدريبية، لتختتم بإقامة مناورة على كامل الصالة.