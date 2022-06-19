مساء اليوم .. أخضر الصالات يفتتح كأس العرب بلقاء فلسطين

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مساء اليوم الاثنين، مبارياته في بطولة كأس العرب لكرة الصالات السادسة للمنتخبات، التي تحتضنها مدينة الدمام، في الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجاري.