مساء اليوم.. النهائي الكبير بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين على ملعب "ويمبلي" في لندن

يحتضن ملعب ويمبلي العريق في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأربعاء، نهائي "لا فيناليسيما" أي النهائي الكبير على (كأس أبطال كونميبول- يويفا) بين إيطاليا الفائزة بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 مع الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا 2021. وتدور المباراة بين أبطال أوروبا ضد أبطال أمريكا الجنوبية، في مواجهةٍ متفق عليها، بعد أن وقّع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و"الكونميبول" مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
وتعتمد إيطاليا على نجمها "جورجينيو" كقائد لا غنى عنه، بعد أن فاز بجائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعام 20/ 2021.
ويقود الأرجنتين مهاجمُ باريس سان جيرمان النجم ليونيل ميسي الفائز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وحصل على لقب الهداف في ستة مواسم من المسابقة، وأفضل لاعب في العالم العام الماضي.
الجدير بالذكر أن الأرجنتين فازت في آخر أربع مواجهات مع إيطاليا، وكانت آخر ثلاث مباريات ودية؛ حيث فازت الأولى في الترتيب بنتيجة 4- 3 بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس العالم 1990، ولم يخسر منتخب الأرجنتين أمام المنتخب الإيطالي منذ 35 عامًا، أي من العام 1987.