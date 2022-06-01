مساء اليوم.. النهائي الكبير بين منتخبي إيطاليا والأرجنتين على ملعب "ويمبلي" في لندن

يحتضن ملعب ويمبلي العريق في العاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأربعاء، نهائي "لا فيناليسيما" أي النهائي الكبير على (كأس أبطال كونميبول- يويفا) بين إيطاليا الفائزة بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020 مع الأرجنتين بطلة كوبا أمريكا 2021. وتدور المباراة بين أبطال أوروبا ضد أبطال أمريكا الجنوبية، في مواجهةٍ متفق عليها، بعد أن وقّع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم و"الكونميبول" مذكرة تفاهم بهذا الشأن.