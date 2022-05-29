مستفيدًا من خسارة أحد .. شباب "الهلال" بطلاً للدوري الممتاز

وحقق الهلال أمس الأحد فوزًا على ضيفه الجيل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما في آخر مباريات الموسم والمؤجلة من الجولة الـ 32، ليحصد اللقب مستفيدًا من خسارة المتصدر أحد أمام مضيفه عرعر بهدفين نظيفين لحساب الجولة نفسها.