مستفيدًا من خسارة أحد .. شباب "الهلال" بطلاً للدوري الممتاز

حسم الهلال لقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عامًا لكرة القدم للموسم الرياضي 2021-2022.
وحقق الهلال أمس الأحد فوزًا على ضيفه الجيل بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما في آخر مباريات الموسم والمؤجلة من الجولة الـ 32، ليحصد اللقب مستفيدًا من خسارة المتصدر أحد أمام مضيفه عرعر بهدفين نظيفين لحساب الجولة نفسها.
بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في الصدارة فيما توقف رصيد أحد عند 69 نقطة متراجعًا لمركز الوصافة.
ومن المقرر أن يتم تسليم كأس الدوري السعودي للشباب تحت 19 عامًا والميداليات الذهبية للاعبين والجهازين الفني والإداري اليوم الاثنين في مقر نادي الهلال.