مسلي آل معمر: لم نحصل على حقوقنا كاملة في قضية كنو

وأضاف: سنطالب بمقدم العقد، وقدره 7 ملايين ونصف المليون، إضافة إلى الـ27 مليونًا، على اعتبار أن توقيعنا مع اللاعب كان سليمًا، وإجراءاتنا أيضًا سليمة، وأن موقفنا قانوني.. والقضية بسيطة وواضحة جدًّا.