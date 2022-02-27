مشاركة تاريخية لأخضر السنوكر .. في بطولتي العالم وآسيا

تغادر غدًا بعثة المنتخب السعودي للسنوكر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في منافسات بطولتي العالم وآسيا للسنوكر التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال المدة من 1 إلى 12 مارس المقبل.

وتضم البعثة رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري, وثلاث لاعبات بقيادة المدرب منصور الخنفري يمثلن المنتخب في منافسات السيدات في البطولتين بعد ختام المعسكر الداخلي بالمنطقة الشرقية وهن "رحاب شكري, ونجلاء النعيمي, وسهراب يحيى", بجانب اللاعب أيمن العمري الذي سيشارك في البطولتين بمنافسات الناشئين.

وأكد الدكتور الشمري جاهزية المنتخب للمشاركة من خلال الإعداد الجيد بإقامة العديد من المعسكرات آخرها إقامة معسكر داخلي للمنتخب بالمنطقة الشرقية بمشاركة 11 لاعبة, تم اختيار ثلاث منهن بجانب اللاعب أيمن العمري.